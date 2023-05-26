Знову в небі: ще одна українська авіакомпанія відновила польоти

Українська авіакомпанія Skyline Express, відома раніше як Azur Air Ukraine, після тривалої перерви відновила перельоти. Це вже четвертий український перевізник, який повернув пасажирські рейси після російського вторгнення.

Авіаперевізник Skyline Express почав літати з Європи на курортні напрямки. Польоти здійснюють на літаку Boeing 757-300. Авіалайнер вже відпрацював рейси з Варшави та Катовіце до болгарського морського курорту Бургас.

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Skyline Express стала четвертою українською авіакомпанією, яка відновила польоти на пасажирських літаках після повномасштабного вторгнення. Пасажирські рейси на замовлення туроператорів також виконують SkyUp та Windrose. До осені 2022 року деякі перельоти здійснювала і МАУ, проте зараз авіаперевізник призупинив діяльність через конфлікт акціонерів.

Чому більше не Azur Air

Українська авіакомпанія Skyline Express раніше мала назву Azur Air Ukraine. Але змінила її на Skyline Express у березні 2023 року. Перевізник афілійований з туроператором Anex Tour, який активно працював на російському та українському ринку. Ймовірно, перейменування Azur Air Ukraine може бути пов'язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії, але щоб вона не асоціювалася з Росією.

Нагадаємо, ще одна українська авіакомпанія – Supernova Airlines, яка входить до групи "‎Нова пошта" – нещодавно також почала польоти, щоправда, в сфері вантажних перевезень. Перший рейс доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів "‎Нової пошти" з латвійської Риги до польського Жешува.