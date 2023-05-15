В основі дослідження – дані про рейси за 2022 рік. З якими компаніями ви точно не запізнитеся – дізнайтеся далі!

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Названі найпунктуальніші авіакомпанії Європи

ТОП європейських авіакомпаній відкриває Eurowings торік авіаперевізник виконав 48,73% рейсів без затримок.

За даними OAG, Eurowings є найкращою авіакомпанією з точки зору пунктуальності у 2022 році, піднявшись з дев'ятої позиції, яку вона займала у 2019 році. Крім того, авіакомпанія покращила свою своєчасність, підвищивши її з 80,20% у 2019 році до 95,26% у 2022 році.

Другою та третьою найпунктуальнішими авіакомпаніями в Європі були Iberia та Air Europe з показниками пунктуальності 84,06 та 79,30% відповідно.

До десятки також увійшли:

  • Austrian Airlines AG dba Austria (81.05%),
  • ITA Airways (79.59%),
  • Norwegian Air Shuttle (79.12%),
  • Finnair (77.36%),
  • Pegasus Airlines (75.07%),
  • LOT- Polish Airlines (74.75%),
  • KLM-Royal Dutch Airlines (78.57%).

Рейтинг компаній / Фото Schengen Visa Info​

Назвали і найкращі аеропорти

Найкращим європейським аеропортом за кількістю рейсів, виконаних вчасно, назвали гавань у Штутгарті.

ТОП-10 виглядає так:

  • ​​​Shtuttgart Airport,
  • ​​​Dublin Airport,
  • ​​Malta Airport,
  • ​​​Bergen Airport,
  • ​​​Stavanger Airport,
  • ​​Ercan Airport,
  • ​​​Billund Airport,
  • ​​​Trondheim Vaernes Airport,
  • ​​​Bordeaux Merignac Airport,
  • Rome Chiampino Airport.

Рейтинг аеропортів / Фото Schengen Visa Info​