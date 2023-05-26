Авиаперевозчик Skyline Express начал летать из Европы на курортные направления. Полеты совершают на самолете Boeing 757-300. Авиалайнер уже отработал рейсы из Варшавы и Катовице в болгарский морской курорт Бургас.

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Skyline Express стала четвертой украинской авиакомпанией, возобновившей полеты на пассажирских самолетах после полномасштабного вторжения. Пассажирские рейсы по заказу туроператоров также выполняют SkyUp да Windrose. До осени 2022 года некоторые перелеты совершала и МАУ, однако сейчас авиаперевозчик приостановил деятельность из-за конфликта акционеров.

Почему больше не Azur Air

Украинская авиакомпания Skyline Express ранее называлась Azur Air Ukraine. Но сменила название на Skyline Express в марте 2023 года. Перевозчик аффилирован с туроператором Anex Tour, активно работавшим на российском и украинском рынке. Вероятно, переименование Azur Air Ukraine связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, но чтобы она не ассоциировалась с Россией.

Напомним, еще одна украинская авиакомпания – Supernova Airlines, которая входит в группу "Новая почта" – недавно также начала полеты, правда, в сфере грузовых перевозок. Первый рейс доставил 7 тонн международных посылок клиентов "Новой почты" из латвийской Риги в польский Жешув.