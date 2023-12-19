В'їзд до ЄС без штампа в паспорті: коли запрацює нова система

У жовтні 2024 року може змінитися система в'їзду до Євросоюзу. Нові правила мають посилити міграційний контроль на кордонах країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться всіх громадян третіх країн.

Мандрівники під час в'їзду до Європи повинні будуть здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя. Очікується, що нова система в'їзду/виїзду в ЄС (EES), запуск якої кілька разів переносили, таки має запрацювати восени 2024 року.

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Європа готується до системи в'їзду без штампів у паспортах

Це буде автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, які не є членами ЄС, під час перетину кордону з європейськими країнами. Представники третіх країн будуть змушені здавати відбитки пальців та біометрію обличчя, тому це може значно збільшити час проходження перевірок в аеропортах, портах та залізничних терміналах.

Запуск EES кілька разів відкладали через те, що деякі країни ЄС намагалися інтегрувати свої внутрішні прикордонні системи з центральною базою даних.

Франція окремо просила відкласти запровадження єдиної системи до завершення літніх Олімпійських ігор 2024 в Парижі. У цей час у країні чекають велику кількість туристів, а нова система могла б ускладнити пропуск через кордон.

Компанія Eurotunnel, оператор підводного залізничного тунелю між Кале у Франції та Фолкстоном у Великій Британії, також підтвердила дату початку роботи нової системи прикордонного контролю.

В майбутньому система EES має економити час. Під час перетину зовнішніх кордонів ЄС мандрівники будуть самостійно сканувати свої паспорти та інші проїзні документи. При цьому штамп у паспорті ставитись не буде. Але варто врахувати, що знадобиться додатковий час та місце для зняття відбитків пальців та біометричних даних обличчя.

Коли запрацює система ETIAS

Нова схема в'їзду-виїзду буде застосовуватися до всіх країн-членів ЄС, окрім Ірландії та Кіпру. Вона також поширюється на країни Шенгенської зони поза межами ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Запровадження системи онлайн-дозволу ETIAS має стати наступним кроком для подорожей до ЄС. Його можуть запровадити приблизно через 6 місяців після того, як почне працювати EES.

Деякі складові системи ETIAS обіцяють запустити наприкінці 2024 року. Дату відкладали вже кілька разів через проблеми з підрядниками, які не дотримуються термінів.

Все, що потрібно знати про майбутню систему платного в'їзду до Європи (ETIAS) – читайте за посиланням.