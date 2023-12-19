Мандрівники під час в'їзду до Європи повинні будуть здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя. Очікується, що нова система в'їзду/виїзду в ЄС (EES), запуск якої кілька разів переносили, таки має запрацювати восени 2024 року.

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Європа готується до системи в'їзду без штампів у паспортах

Це буде автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, які не є членами ЄС, під час перетину кордону з європейськими країнами. Представники третіх країн будуть змушені здавати відбитки пальців та біометрію обличчя, тому це може значно збільшити час проходження перевірок в аеропортах, портах та залізничних терміналах.

Запуск EES кілька разів відкладали через те, що деякі країни ЄС намагалися інтегрувати свої внутрішні прикордонні системи з центральною базою даних.

Франція окремо просила відкласти запровадження єдиної системи до завершення літніх Олімпійських ігор 2024 в Парижі. У цей час у країні чекають велику кількість туристів, а нова система могла б ускладнити пропуск через кордон.

Компанія Eurotunnel, оператор підводного залізничного тунелю між Кале у Франції та Фолкстоном у Великій Британії, також підтвердила дату початку роботи нової системи прикордонного контролю.

В майбутньому система EES має економити час. Під час перетину зовнішніх кордонів ЄС мандрівники будуть самостійно сканувати свої паспорти та інші проїзні документи. При цьому штамп у паспорті ставитись не буде. Але варто врахувати, що знадобиться додатковий час та місце для зняття відбитків пальців та біометричних даних обличчя.

Нова схема в'їзду-виїзду буде застосовуватися до всіх країн-членів ЄС, окрім Ірландії та Кіпру. Вона також поширюється на країни Шенгенської зони поза межами ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Коли запрацює система ETIAS

Запровадження системи онлайн-дозволу ETIAS має стати наступним кроком для подорожей до ЄС. Його можуть запровадити приблизно через 6 місяців після того, як почне працювати EES.

Деякі складові системи ETIAS обіцяють запустити наприкінці 2024 року. Дату відкладали вже кілька разів через проблеми з підрядниками, які не дотримуються термінів.

Все, що потрібно знати про майбутню систему платного в'їзду до Європи (ETIAS) – читайте за посиланням.