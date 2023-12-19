Путешественники при въезде в Европу должны будут сдать отпечатки пальцев и биометрические данные лица. Ожидается, что новая система въезда/выезда в ЕС (EES), запуск которой несколько раз переносили, должна заработать осенью 2024 года.

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Европа готовится к системе въезда без штампов в паспортах

Это будет автоматизированная ИТ-система для регистрации граждан стран, не являющихся членами ЕС, при пересечении границы с европейскими странами. Представители третьих стран будут вынуждены сдавать отпечатки пальцев и биометрию лица, что может значительно увеличить время прохождения проверок в аэропортах, портах и железнодорожных терминалах.

Запуск EES несколько раз откладывали из-за того, что некоторые страны ЕС пытались интегрировать свои внутренние пограничные системы с центральной базой данных.

Франция отдельно просила отложить введение единой системы до завершения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В это время в стране ждут большое количество туристов, а новая система могла бы усложнить пропуск через границу.

Компания Eurotunnel, оператор подводного железнодорожного тоннеля между Кале во Франции и Фолкстоном в Великобритании, также подтвердила дату начала работы новой системы пограничного контроля.

В будущем система EES должна экономить время. При пересечении внешних границ ЕС путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта и другие проездные документы. При этом штамп в паспорте ставить не будут. Но следует учесть, что потребуется дополнительное время и место для снятия отпечатков пальцев и биометрических данных лица.

Новая схема въезда-выезда будет применяться ко всем странам-членам ЕС, кроме Ирландии и Кипра. Она также распространяется на страны Шенгенской зоны вне ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Когда заработает система ETIAS

Внедрение системы онлайн-разрешения ETIAS должно стать следующим шагом для путешествий в ЕС. Ее могут ввести примерно через 6 месяцев после того, как EES начнет работать.

Некоторые составляющие системы ETIAS обещают запустить в конце 2024 года. Дату откладывали уже несколько раз из-за проблем с подрядчиками, не соблюдающими сроки.

Все, что нужно знать о будущей системе платного въезда в Европу (ETIAS) – читайте по ссылке.