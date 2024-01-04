Ідеальне місце для поцілунків: у В'єтнамі відкрили романтичний міст для закоханих
Джерело:Delfi
Незвичайний міст для закоханих відкрили на популярному курорті В'єтнаму. Він розташований на острові Фукуок, який відомий своїми прекрасними пляжами та туристичною інфраструктурою.
Нова романтична локація "Міст для поцілунків" з'явилась у В'єтнамі. Тут закохані пари можуть відчути свій ідеальний момент та помилуватись заходом сонця. Цей міст стане чудовим місцем для побачення.
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Ідеальна фотозона для пар
"Міст кохання" створив італійський архітектор Марко Казамонті. Його довжина 800 метрів і він складається з двох окремих частин, які між собою не поєднані.
Автори проєкту надихалися фрескою "Створення Адама" – шедевром Мікеланджело у Сикстинській капелі. Як і пальці на картині, дві половини мосту не стикаються. Праву та ліву частини розділяють 30 сантиметрів. Тому парам, які захочуть тут поцілуватися, доведеться нахилитися над водою.
Місце, щоб почути "так"
Відстань між частинами мосту розрахували настільки точно, що 1 січня щороку сонце буде сідати рівно в цьому 30-сантиметровому проміжку.
В'єтнамською мовою новий міст називається "Cau Hon". Це не просто так означає "пропонувати". Адже очевидно, що нова локація стане найпопулярнішим місцем для пропозиції руки та серця на в'єтнамському курорті.
Острів Фукуок у В'єтнамі вважають найкращим місцем для відпочинку та медового місяця. У його розвиток вклали багато коштів, щоб покращити туристичну інфраструктуру. На острові Фукуок збудували свої готелі такі популярні світові мережі: InterContinental, Regent та JW Marriott.