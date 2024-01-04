Новая романтическая локация "Мост для поцелуев" появилась во Вьетнаме. Здесь влюбленные пары могут почувствовать свой идеальный момент и полюбоваться закатом. Этот мост станет отличным местом для свидания.

Интересно В Италии открыли "Дорогу любви": как выглядит романтичный туристический трек

Идеальная фотозона для пар

"‎Мост любви" создал итальянский архитектор Марко Казамонти. Его длина 800 метров и он состоит из двух отдельных частей, которые между собой не соединены.

Авторы проекта вдохновлялись фреской "Создание Адама" – шедевром Микеланджело в Сикстинской капелле. Как и пальцы на картине, две половины моста не соприкасаются. Правую и левую части разделяют 30 сантиметров. Поэтому парам, которые захотят поцеловаться здесь, придется наклониться над водой.

Место, чтобы услышать "да"

Расстояние между частями моста рассчитали настолько точно, что 1 января ежегодно солнце будет садиться ровно в этом 30-сантиметровом промежутке.

На вьетнамском языке новый мост называется "Cau Hon". Это не просто так означает "предлагать". Очевидно, что новая локация станет самым популярным местом для предложения руки и сердца на вьетнамском курорте.

Остров Фукуок во Вьетнаме считается самым лучшим местом для отдыха и медового месяца. В его развитие вложили много средств, чтобы улучшить туристическую инфраструктуру. На острове Фукуок построили свои отели такие популярные мировые сети InterContinental, Regent и JW Marriott.