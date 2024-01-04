Нова романтична локація "‎Міст для поцілунків" з'явилась у В'єтнамі. Тут закохані пари можуть відчути свій ідеальний момент та помилуватись заходом сонця. Цей міст стане чудовим місцем для побачення.

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Ідеальна фотозона для пар

"‎Міст кохання" створив італійський архітектор Марко Казамонті. Його довжина 800 метрів і він складається з двох окремих частин, які між собою не поєднані.

Автори проєкту надихалися фрескою "‎Створення Адама" – шедевром Мікеланджело у Сикстинській капелі. Як і пальці на картині, дві половини мосту не стикаються. Праву та ліву частини розділяють 30 сантиметрів. Тому парам, які захочуть тут поцілуватися, доведеться нахилитися над водою.

Місце, щоб почути "‎так"

Відстань між частинами мосту розрахували настільки точно, що 1 січня щороку сонце буде сідати рівно в цьому 30-сантиметровому проміжку.

В'єтнамською мовою новий міст називається "‎Cau Hon". Це не просто так означає "‎пропонувати". Адже очевидно, що нова локація стане найпопулярнішим місцем для пропозиції руки та серця на в'єтнамському курорті.

Острів Фукуок у В'єтнамі вважають найкращим місцем для відпочинку та медового місяця. У його розвиток вклали багато коштів, щоб покращити туристичну інфраструктуру. На острові Фукуок збудували свої готелі такі популярні світові мережі: InterContinental, Regent та JW Marriott.