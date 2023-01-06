Так, раніше ми уже розповідали про одних з найактивніших гастролерів, які влаштовують благодійні концерти за кордоном, – це співаки Юлік і Заліско. А на цей раз до цієї доброї справи долучилася й легенда українського шоубізнесу – Verka Serduchka, пише 24 канал.
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Сердючка виступить в Італії
Пісні Вєрки Сердючки, яка впізнавана за образом самодостатньої українки з зіркою на голові, чув та знає, мабуть, кожен. І за кордоном також. Тож артистка дасть запальний концерт у Неаполі. Захід відбудеться напередодні Дня закоханих – 12 лютого.
Концерт покликаний об’єднати серця кожного українця та всіх, хто підтримує Україну. Де б ми не були, нас обʼєднує спільна віра, любов і мета,
– йдеться в анонсі концерту.
Організатори закликають долучитись до заходу й отримати незабутні емоції від виступу. А найголовніше – зібрати донати на підтримку ЗСУ.
Деталі концерту Сердючки в Неаполі
- Дата: 12 лютого 2023;
- Час: початок о 15:00;
- Локація: Palapartenope (Via Corrado Barbagallo, 115).
- Вартість квитків: від 45 до 120 євро.
Verka Serduchka дасть концерт у Неаполі / Фото пресслужба артистки