Так, багато артистів України влаштовували уже немало благодійних концертів у різних країнах світу. Такі заходи допомагають підтримувати ЗСУ фінансово, пришвидшуючи нашу перемогу над окупантами. До доброї ініціативи долучилися й співаки Юлік та Заліско, пише 24 канал.

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Переможні концерти Юліка і Заліска в Італії

Уже 13 січня у Неаполі та 15 січня у Мілані співак Юлік і заслужений артист України Заліско дадуть два концерти на підтримку України. Усі зібрані кошти будуть направлені у благодійний фонд "За Луганщину".

Попереднього разу нам вдалось зібрати понад 200 тисяч гривень на підтримку України! Це чудовий результат нашої з вами співпраці задля підтримки Батьківщини. Ми запрошуємо вас поринути в атмосферу української пісні, новорічних та різдвяних пісень. Разом наближаємо нашу перемогу,

– говорять українські артисти.

Концерт у Неаполі

Коли: 13 січня о 20:00;

13 січня о 20:00; Де: ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;

ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA; Телефони для довідок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;

+39 329 047 3401 / +39 388 436 6493; Вартість квитка: 25 євро.

Переможний концерт у Мілані

Коли: 15 січня о 17:00;

15 січня о 17:00; Де: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12, Cinisello Balsamo MI;

клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12, Cinisello Balsamo MI; Телефон для бронювання: +39 380 785 0740 (WhatsApp);

+39 380 785 0740 (WhatsApp); Вартість квитка: 40 євро.

Юлік і Заліско дадуть два концерти в Італії / Фото пресслужба артистів