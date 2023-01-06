Так, раньше мы уже рассказывали об одних из самых активных гастролеров, устраивающих благотворительные концерты за границей, – это певцы Юлик и Залиско. А на этот раз к этому доброму делу присоединилась и легенда украинского шоу-бизнеса – Verka Serduchka, пишет 24 канал.

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Сердючка выступит в Италии

Песни Верки Сердючки, узнаваемая по образу самодостаточной украинки со звездой на голове, слышал и знает, пожалуй, каждый. И за границей тоже. Так что артистка даст зажигательный концерт в Неаполе. Мероприятие состоится в канун Дня влюбленных – 12 февраля.

Концерт призван объединить сердца каждого украинца и всех, кто поддерживает Украину. Где бы мы ни были, нас объединяет общая вера, любовь и цель,

– говорится в анонсе концерта.

Организаторы призывают приобщиться к мероприятию и получить незабываемые эмоции от выступления. А самое главное – собрать донаты в поддержку ВСУ.

Детали концерта Сердючки в Неаполе

Дата: 12 февраля 2023 года;

12 февраля 2023 года; Время: начало в 15:00;

начало в 15:00; Локация: Palapartenope (Via Corrado Barbagallo, 115).

Palapartenope (Via Corrado Barbagallo, 115). Стоимость билетов: от 45 до 120 евро.

Verka Serduchka даст концерт в Неаполе / Фото пресс-служба артистки