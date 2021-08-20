В’язаний навіс прикрашає центральну вуличку іспанського містечка: дивовижні фото

Третій рік поспіль барвистий навіс прикрашає центральну вулицю іспанського містечка Алаурін-де-ла-Торре, що в провінції Малага. Його зв’язали гачком місцеві майстрині.

Для виготовлення тенту жінки використали вторинний матеріал. Він не лише захищає від спеки людей, які щодня гуляють вулицею, а й сприяє місцевій торгівлі.

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Замінили пластиковий брезент

Як пише Colossal, три роки тому міський Департамент охорони навколишнього середовища вирішив замінити великий пластиковий брезент на більш екологічний.

Це завдання доручили місцевій вчительці з в’язання гачком Єві Пачеко.

Відтоді вона та її учениці в’яжуть барвистий брезент, який надає неповторного колориту головній торговій вулиці Алаурін-де-ла-Торре.



Тент цьогоріч в'язали приблизно 10 майстринь / Фото alhaurindelatorre

З кожним роком навіс стає довшим

Гігантська покрівля складається з прямокутних частин, кожна з яких має свій унікальний візерунок. Цікаво те, що серед них можна побачити сегмент, який нагадує український синьо-жовтий прапор. Хтозна, можливо, серед майстринь була й українка.



Навіс складається з квадратних фрагментів / Фото alhaurindelatorre

З кожним роком в’язана покрівля стає більшою і зараз вона займає площу приблизно 500 квадратних метрів і має довжину десь 60 метрів.



Навіс захищає від сонця торгову вуличку / Фото alhaurindelatorre

Представники міської ради зазначили, що така ініціатива дуже важлива, адже вона зобов’язує поважати навколишнє середовище. Крім того, це сприяє місцевій торгівлі – барвистий навіс заманює відвідувачів на прогулянки історичним центром, де розташовано багато крамниць.

За словами майстрині Пачеко, роботу вони виконали з великим ентузіазмом. Зважаючи на важкий рік через пандемію коронавірусу, в’язання дуже надихнуло усіх і зблизило.



Жінки виконували роботу з ентузіазмом / Фото alhaurindelatorre

Подібний навіс також можна побачити в іспанському містечку Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон.



В'язаний навіс у Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон / Фото womensart1



Кожен елемент має свій унікальний візерунок / Фото womensart1