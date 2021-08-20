Для изготовления тента женщины использовали вторичный материал. Он не только защищает от жары людей, которые ежедневно гуляют по улице, но и способствует местной торговле.
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Заменили пластиковый брезент
- Как пишет Colossal, три года назад городской Департамент охраны окружающей среды решил заменить большой пластиковый брезент на более экологичный.
- Это задание поручили местной учительнице по вязанию крючком Еве Пачеко.
- С тех пор она и ее ученицы вяжут красочный брезент, который предоставляет неповторимый колорит главной торговой улице Алаурин-де-ла-Торре.
Тент в этом году вязали примерно 10 мастериц / Фото alhaurindelatorre
С каждым годом навес становится длиннее
Гигантская кровля состоит из прямоугольных частей, каждая из которых имеет свой уникальный узор. Интересно то, что среди них можно увидеть сегмент, который напоминает украинский сине-желтый флаг. Кто знает, возможно, среди мастериц была и украинка.
Навес состоит из квадратных фрагментов / Фото alhaurindelatorre
С каждым годом вязаная кровля становится больше и сейчас занимает площадь около 500 квадратных метров и имеет длину около 60 метров.
Навес защищает от солнца торговую улочку / Фото alhaurindelatorre
Представители городского совета отметили, что такая инициатива очень важна, ведь она обязывает уважать окружающую среду. Кроме того, это способствует местной торговле – красочный навес привлекает посетителей на прогулки по историческому центру, где расположено много магазинов.
По словам мастерицы Пачеко, работу они выполняли с большим энтузиазмом. Несмотря на тяжелый год из-за пандемии коронавируса, вязание очень вдохновило всех и сблизило.
Женщины выполняли работу с энтузиазмом / Фото alhaurindelatorre
Подобный навес можно увидеть в испанском городке Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.
Вязаный навес в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон / Фото womensart1