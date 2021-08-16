Поліцейський Віталій розповідає, що одним із найпопулярніших порушень є кермування у нетверезому стані. Як вихідець з України став американським копом – далі у матеріалі.

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За словами українця, у США визначений конкретний показник у кількостях проміле, коли водій може сідати за кермо, і він більший, ніж в Україні. Через нехтування цим показником, безліч українців у США потрапляють у халепу.

Як українець став копом у США

Віталій розповідає, що у роботі американського поліцейського немає жодних шаблонів. Тут правоохоронець – це передусім охочий допомогти, а не покарати.

На службі Віталій отримує близько 100 тисяч доларів на рік, що для США є доволі хорошою зарплатнею. Працює українець у нічну зміну, яка триває 12 годин.

До США тернопільчанин приїхав на початку 2000-х років. Спершу працював водієм вантажівки, а коли заповнив заявку на навчання у поліцейській академії, сам здивувався, що його прийняли туди з першого разу.

Я хотів влитись та жити за тими стандартами, за якими звикли жити всі інші мешканці США,

– розповідає Віталій.

Навчання в академії тривало 9 місяців. Перші півтора року українець працював патрульним у Філадельфії, а згодом подав заявку на перехід до відділку в околицях штату, де зосереджена велика громада співвітчизників.

Як зараз працює український поліцейський

Почесна консулка України у штаті Пенсильванія Ірина Мазур розповідає, що українська громада давно потребувала україномовного представника правоохоронних органів у регіоні.

Новоприбулі українці не завжди знають свої права та не завжди можуть порозумітись з англомовними поліцейськими,

– радіє появі Віталії консулка.

У відділку Віталій має напарника Олександра Сергеєва, вихідця із Киргизії. Той допомагає українцю справлятись із місцевими порушниками закону, які спілкуються лише російською. Хлопці запевняють, що їм подобається спільна робота – хоча зброї більш ніж достатньо, порозумітись зі злочинцями можна на словах, без застосування сили, завдяки відсутності мовного бар'єру.

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