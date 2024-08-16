Вулкан Етна вважають найвищим у Європі. Однак його "родзинка" у тому, що точну висоту так і не можна визначити. У ХХ столітті її фіксують на рівні від 3326 до 3350 метрів.

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Що відомо про нове виверження Етни

Нове виверження Етни розпочалося ще 14 серпня. Воно (власне як і попередні) сталося у кратері Ворагін. Варто зауважити, що його відкрили зовсім недавно: у 2015 році. У тріщинах навколо нього температура сягає 600 градусів.

У наступні декілька годин назовні вивергнувся фонтан лави. Повідомляють, що його висота сягала близько 9,5 кілометра над рівнем моря. Окрім того, разом із лавою вирвався попіл. Він вкрив цілі міста, розташовані поблизу.

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Особливих заходів безпеки наразі не запроваджували. Водночас туристів просять бути обачними та готовими ухвалювати термінові рішення. Код авіації станом на 16 серпня – підвищений до червоного рівня.