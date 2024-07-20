Сицилія – автономний округ Італії та найбільший острів у Середземному морі. Його головним скарбом вважається місто Таорміна. Варто зауважити, що її популярність лише зросла після виходу другого сезону серіалу "Білий лотос".

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Чому Таорміна – must visit місто

Історія Таорміни розпочалася ще до нашої ери. Місцевий античний театр, де відбувалися гладіаторські бої, там звели ще у IIІ столітті до нашої ери. Він зміг пережити плин часів й сьогодні зустрічає туристів з різних куточків світу. Окрім того, з амфітеатру відкривається фантастична панорама. Кажуть: цей краєвид западає у серце з першого погляду.



Таорміна – свідок колишньої величі світу / Unsplash

Окрім того, під час візиту до Таорміни, варто відвідати: вулицю Корсо Умберто, святилище Мадонни делла Рокка та кафедральний собор Святого Миколая.

Здається, що Таорміна більше належить минулому, аніж сьогоденню. Водночас там є комфортні та розкішні готелі, чудові ресторани, у яких можна скуштувати найсмачніші страви місцевої кухні, та чимало крамниць, зокрема, від світових брендів.

Варто зауважити, що Таорміну та Етну – найвищий вулкан Європи – розділяє менш як 50 кілометрів. Упродовж століть Етна регулярно прокидається. Востаннє це трапилося напочатку липня. Тоді здавалося, що вибухнуло саме пекло.