Вулкан Этна считают самым высоким в Европе. Однако его "изюминка" в том, что точную высоту так и нельзя определить. В ХХ веке ее фиксируют на уровне от 3326 до 3350 метров.

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Что известно о новом извержении Этны

Новое извержение Этны началось еще 14 августа. Оно (собственно как и предыдущие) произошло в кратере Ворагин. Стоит заметить, что его открыли совсем недавно: в 2015 году. В трещинах вокруг него температура достигает 600 градусов.

В последующие несколько часов наружу извергся фонтан лавы. Сообщают, что его высота достигала около 9,5 километра над уровнем моря. Кроме того, вместе с лавой вырвался пепел. Он покрыл целые города, расположенные поблизости.

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Особых мер безопасности пока не вводили. В то же время туристов просят быть осмотрительными и готовыми принимать срочные решения. Код авиации по состоянию на 16 августа – повышен до красного уровня.