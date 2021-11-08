Наразі голосування вже завершилося. У Вроцлавському зоопарку констатували, що їхні відвідувачі мають непогане почуття гумору.

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Яке ім'я обрали відвідувачі

Після того, як доглядачі зоопарку опублікували перші фото маляти, люди захотіли дізнатись ім’я новонародженого дитинчати. Тому зоопарк оголосив цікавий конкурс – всі охочі могли проголосувати за те ім'я звіряти, яке їм найбільше припало до душі.

Після першого етапу, у фінал вийшло 4 імені. Зрештою, перемогу здобув варіант Рапідо.

Рапідо з іспанської перекладається як швидко. Назва набрала 2600 голосів, обігнавши решту пропозицій. А ви жартівники,

– написали у Вроцлавському зоопарку.

Дійсно, вийшло доволі кумедно, адже лінивці не відрізняються своєю швидкістю. Навіть навпаки – вони дуже повільні та неспішні тваринки.

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Як бачите, лінивці – чарівні тваринки. Але, на жаль, їх населення у природі скорочується. Саме тому, як пояснив президент зоопарку Вроцлава Радослав Ратайщак, роль розведення лінивців в зоопарках зростає.

Ці тварини втрачають свої місця проживання, через вирубку джунглів і тому живуть там, де доведеться. На жаль, вони також гинуть, намагаючись піднятися на стовпи та лінії електропередач. На них досі полюють заради м'яса,

– констатував Ратайщак.

За його словами, поки люди не навчаться захищати лінивців у дикій природі, закриті ферми та зоопарки будуть незамінними.