Голосование уже завершилось. Во Вроцлавском зоопарке констатировали, что у их посетителей неплохое чувство юмора.

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Какое имя выбрали посетители

После того как смотрители зоопарка опубликовали первые фото малыша, люди захотели узнать имя новорожденного детеныша. Поэтому зоопарк объявил интересный конкурс – все желающие могли проголосовать за то имя животного, которое им больше всего пришлось по душе.

После первого этапа, в финал вышло 4 имени. В конце концов победу одержал вариант Рапидо.

Рапидо с испанского переводится как быстро. Имя набрало 2600 голосов, обогнав остальные предложения. А вы шутники,

– написали во Вроцлавском зоопарке.

Действительно, получилось довольно забавно, ведь ленивцы не отличаются своей скоростью. Даже наоборот – они очень медленные и неспешные животные.

Во Вроцлавском зоопарке родился ленивец: смотрите милое видео

Как видите, ленивцы – волшебные животные. Но, к сожалению, их популяция в природе сокращается. Именно поэтому, как объяснил президент зоопарка Вроцлава Радослав Ратайщак, роль разведения ленивцев в зоопарках растет.

Эти животные теряют свои места обитания, из-за вырубки джунглей и потому живут там, где придется. К сожалению, они тоже погибают, пытаясь подняться на столбы и линии электропередач. На них до сих пор охотятся ради мяса,

– констатировал Ратайщак.

По его словам, пока люди не научатся защищать ленивцев в дикой природе, закрытые фермы и зоопарки будут незаменимыми.