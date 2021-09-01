У Польщі змінилася вартість проїзду в громадському транспорті

У польському Вроцлаві з 1 вересня ціни на одноразові та обмежені в часі квитки в громадському транспорті повернулися до тарифу з січня 2021 року. При цьому вартість абонементів не змінилася.

Також з 1 вересня у дію вступив новий квиток Nasz Wrocław Kolej. Відповіді на найпоширеніші питання щодо нового тарифу на квитки були надані Департаментом інфраструктури та транспорту муніципального управління.

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Якою буде вартість проїзду в громадському транспорті у Вроцлаві

Разові квитки відтепер коштують 4,60 злотого. За 15-хвилинну подорож потрібно заплатити 3,20 злотого.

Що стосується нового квитка Nasz Wrocław Kolej, то його вартість складає 1 злотий за звичайний квиток і 0,50 злотого – за пільговий.

Які бонуси дає Nasz Wrocław Kolej

Квиток Nasz Wrocław Kolej – це особистий місячний квиток, що дає право особі, яка ним володіє і має активний статус у програмі "Наш Вроцлав", користуватись поїздками на всіх типах ліній.

Nasz Wrocław Kolej має такі особливості:

дає право подорожувати в обидві сторони;

видається для ділянки, для якої початковою та кінцевою точкою є станція чи залізнична зупинка, що містить у своїй назві Wrocław або залізничну зупинку Iwiny;

цей квиток купують за базовим (звичайним) залізничним тарифом або тарифом Razem.

Куди дівати старі квитки

Одноразові та обмежені в часі старі квитки залишаються чинними, але потрібно додатково доплатити до ціни квитка, що діє з 1 вересня.

Одноразові та обмежені в часі квитки, які не були перевірені, також можна повернути.