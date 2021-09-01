Також з 1 вересня у дію вступив новий квиток Nasz Wrocław Kolej. Відповіді на найпоширеніші питання щодо нового тарифу на квитки були надані Департаментом інфраструктури та транспорту муніципального управління.
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Якою буде вартість проїзду в громадському транспорті у Вроцлаві
Разові квитки відтепер коштують 4,60 злотого. За 15-хвилинну подорож потрібно заплатити 3,20 злотого.
Що стосується нового квитка Nasz Wrocław Kolej, то його вартість складає 1 злотий за звичайний квиток і 0,50 злотого – за пільговий.
Які бонуси дає Nasz Wrocław Kolej
Квиток Nasz Wrocław Kolej – це особистий місячний квиток, що дає право особі, яка ним володіє і має активний статус у програмі "Наш Вроцлав", користуватись поїздками на всіх типах ліній.
Nasz Wrocław Kolej має такі особливості:
- дає право подорожувати в обидві сторони;
- видається для ділянки, для якої початковою та кінцевою точкою є станція чи залізнична зупинка, що містить у своїй назві Wrocław або залізничну зупинку Iwiny;
- цей квиток купують за базовим (звичайним) залізничним тарифом або тарифом Razem.
Куди дівати старі квитки
Одноразові та обмежені в часі старі квитки залишаються чинними, але потрібно додатково доплатити до ціни квитка, що діє з 1 вересня.
Одноразові та обмежені в часі квитки, які не були перевірені, також можна повернути.