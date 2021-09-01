Также с 1 сентября в действие вступил новый билет Nasz Wrocław Kolej. Ответы на самые распространенные вопросы по новому тарифу на билеты были предоставлены Департаментом инфраструктуры и транспорта муниципального управления.
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Какой будет стоимость проезда в общественном транспорте во Вроцлаве
Разовые билеты отныне стоят 4,60 злотого. За 15-минутное путешествие нужно заплатить 3,20 злотого.
Что касается нового билета Nasz Wrocław Kolej, то его стоимость составляет 1 злотый за обычный билет и 0,50 злотого – за льготный.
Какие бонусы дает Nasz Wrocław Kolej
Билет Nasz Wrocław Kolej – это личный месячный билет, дающий право тому, кто им владеет и имеет активный статус в программе "Наш Вроцлав", пользоваться поездками на всех типах линий.
Nasz Wrocław Kolej имеет следующие особенности:
- дает право путешествовать в обе стороны;
- выдается для участка, для которого начальной и конечной точкой является станция или железнодорожная остановка, содержащая в своем названии Wrocław или железнодорожную остановку Iwiny;
- этот билет покупают по базовому (обычному) железнодорожному тарифу или тарифу Razem.
Куда девать старые билеты
Одноразовые и ограниченные во времени старые билеты остаются в силе, но нужно дополнительно доплатить к цене билета, что действует с 1 сентября.
Одноразовые и ограниченные во времени билеты, которые не были проверены, можно вернуть.