Также с 1 сентября в действие вступил новый билет Nasz Wrocław Kolej. Ответы на самые распространенные вопросы по новому тарифу на билеты были предоставлены Департаментом инфраструктуры и транспорта муниципального управления.

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Какой будет стоимость проезда в общественном транспорте во Вроцлаве

Разовые билеты отныне стоят 4,60 злотого. За 15-минутное путешествие нужно заплатить 3,20 злотого.

Что касается нового билета Nasz Wrocław Kolej, то его стоимость составляет 1 злотый за обычный билет и 0,50 злотого – за льготный.

Какие бонусы дает Nasz Wrocław Kolej

Билет Nasz Wrocław Kolej – это личный месячный билет, дающий право тому, кто им владеет и имеет активный статус в программе "Наш Вроцлав", пользоваться поездками на всех типах линий.

Nasz Wrocław Kolej имеет следующие особенности:

дает право путешествовать в обе стороны;

выдается для участка, для которого начальной и конечной точкой является станция или железнодорожная остановка, содержащая в своем названии Wrocław или железнодорожную остановку Iwiny;

этот билет покупают по базовому (обычному) железнодорожному тарифу или тарифу Razem.

Куда девать старые билеты

Одноразовые и ограниченные во времени старые билеты остаются в силе, но нужно дополнительно доплатить к цене билета, что действует с 1 сентября.