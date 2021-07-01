Олексій Стеценко зазначає, що йому вдалося побачити, наскільки США відрізняються від України. При цьому чоловік помітив і схожість у деяких аспектах.

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Все зручно і доступно для туристів

Тільки за перші два тижні український журналіст побував у Нью-Йорку, Сіетлі, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, проїхав узбережжям до Сан-Франциско, а потім – через Неваду в Лас-Вегас. Він побував біля водоспаду, де знімали "Твін Пікс", в Санта-Барбарі, Секвойя-парку і Гранд-каньйоні, а також на студії Warner Brothers і заводі "Боїнг".

Масштаб побаченого, пише Олексій, вражає. Яскраві емоції у нього викликала поїздка до найбільшого заводу у світі, внесеного до Книги рекордів Гіннеса.

Коли стоїш в ангарі висотою 40 метрів і дивишся, як люди-мурахи копошаться на фюзеляжах майбутніх літаків, то розумієш, наскільки дійсно крута штука, на якій ти сюди прилетів,

– ділиться враженнями журналіст.

Олексій розповідає, що літаки для американців, як для українців міжміські автобуси. Квитки на них коштують дешевше, ніж на поїзди.

Загалом в Америці все зручно та доступно для туристів. Наприклад, до Лос-Анджелеса після Сіетла можна добратися за 70 доларів.

Олексій переконує, що захопливі екскурсії на кіностудії покажуть виворіт наймасштабнішого у світі знімального процесу. Так, йому вдалося побачити, як будують цілі вулиці з пап'є-маше, де знімають фільми про Бетмена і Супермена, як бутафорський провулок перетворюється в будь-яке місто США та як створюють кіношні спецефекти. Журналіст побував на знімальному майданчику популярного серіалу. А ще помітив, що на мітлі, на якій літав у фільмі юний Гаррі Поттер, є пласке сидіння.

Український журналіст відвідав безліч популярних локацій в Америці / Фото Олексій Стеценко

Український журналіст відвідав безліч популярних локацій в Америці / Фото Олексій Стеценко

Штати неможливо уявити без автомобіля

Олексій Стеценко розповідає, що для американців автомобіль – це філософія доступної свободи. Авто для них коштує дешево, і вся країна, зауважує журналіст, фактично розпланована "під водія". Бензин у країні дешевий, тому громадський транспорт у багатьох містах не дуже розвинений. Водночас Олексій згадує про винятки, як, наприклад, населений програмістами Сіетл або Нью-Йорк зі заторами й дуже розвиненою системою метро.

Дороги в США Олексій порівняв з хорошими українськими дорогами. Каже, тут можна потрапити й на звичну нам польову трасу, і навіть на яму. Та останнє – рідкість. Також журналіст помітив деякі проблеми з освітленням вулиць.

Поліція поводить себе стримано. При цьому практично всі перевищують швидкість, але в адекватних рамках. Головне на дорозі, вважає Олексій, – не поводити себе по-хамськи, бо можна отримати чималий штраф. Те саме стосується паркування.

До багатьох речей, розповідає Олексій, американці ставляться дуже просто. Наприклад, новачкові можуть дозволити покерувати легкомоторним літаком в повітрі. Цей атракціон коштує близько сотні доларів. Цікаві вертолітні прогулянки є практично в кожному туристичному місті.

Український журналіст розповів про транспорт в Америці / Фото Олексій Стеценко

Український журналіст розповів про транспорт в Америці / Фото Олексій Стеценко

Заклади харчування

Американські кафе і ресторани не отримають табличку від української програми "Ревізор". Нашої чистоти не зустрінеш практично ніде, хіба що в елітних закладах. Але цієї чистоти ніхто і не шукає: клієнт тут йде за кухнею, специфічною атмосферою, а часто – через рекламу,

– розповідає журналіст.

До популярних місць, пригадує Олексій, шикуються черги. Для них виставляють спеціальні стовпчики зі стрічками. У чергах місцеві жителі поводяться толерантно, не конфліктують.

Побутові умови

Цікавими є спостереження Олексія про побутові умови пересічних американців. Журналіст пише, що місцеві живуть в однотипних будиночках і квартирах, з однаковими кухонними меблями, старими електричними вимикачами, змішувачами й однаковою плиткою у ванній.

Це як те, до чого прагнули в СРСР, але побудувати не змогли: коли у всіх все однакове, але при цьому у всіх все є,

– жартує Олексій Стеценко.

Капітальний ремонт там робити не прийнято. Жителі тільки перефарбовують стіни. Більшість житла здають в оренду, тому господарі часто не зацікавлені робити додаткові фінансові вкладення.

Американські будинки, як правило, мають дерев'яний каркас, обшитий гіпсокартоном і дошками. У них погана звукоізоляція, влітку спекотно, а взимку прохолодно. Та Олексій запевняє, що ніхто у країні особливо не хвилюється з цього приводу.

При цьому житло для американців є головною витратною частиною бюджету. Тому місцеві не бачать проблем у тому, щоб часто змінювати місце проживання. Їм немає різниці, де винаймати житло. Головне – мати кращу роботу.

Загалом люди в Америці легко змінюють роботу чи рід діяльності та створюють бізнес.

Тут ти бачиш їх головну відмінність від нас і основну силу – вони реально незалежні! Там багато самостійних людей, які не чекають, що хтось повинен все дати й організувати,

– ділиться Олексій Стеценко.

Український журналіст розповів, як живуть люди в Америці / Фото Олексій Стеценко

Ментальність

Олексій Стеценко називає американців безпосередніми та товариськими. Каже, що неможливо проїхати з кимось в ліфті, не зронивши ні слова. Люди обов'язково привітаються, щось запитають, розкажуть або пожартують. Місцеві жителі цінують повагу, тому всі один одному посміхаються, вітаються, дякують та поступаються дорогою.

Тут Олексій підкреслив різницю зі земляками: в аеропорту Києва він помічав беземоційні обличчя українських громадян.

Природа

Журналіст також висловив свій захват природою в досліджуваній країні. Його вразили моря, водоспади, гори, пустелі, величезні дерева і тропічні ріки.

Американці, за словами Олексія, бережуть природу, тому не залишають після себе сміття у популярних місцях, чим часто грішать українці.

Так що, є на що подивитися і чому повчитися. Там значно більше свободи, ніж в Європі, але при цьому є порядок, якого в нашій країні хронічно не вистачає,

– підсумовує Олексій Стеценко.

Український журналіст досліджував Америку / Фото Олексій Стеценко

Український журналіст досліджував Америку / Фото Олексій Стеценко

Український журналіст досліджував Америку / Фото Олексій Стеценко