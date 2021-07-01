Алексей Стеценко отмечает, что ему удалось увидеть, насколько США отличаются от Украины. При этом мужчина заметил и сходство в некоторых аспектах.
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Все удобно и доступно для туристов
Только за первые две недели украинский журналист побывал в Нью-Йорке, Сиэтле, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, проехал по побережью в Сан-Франциско, а затем – через Неваду в Лас-Вегас. Он побывал у водопада, где снимали "Твин Пикс", в Санта-Барбаре, Секвойя-парк и Гранд-каньоне, а также на студии Warner Brothers и заводе "Боинг".
Масштаб увиденного, пишет Алексей, впечатляет. Яркие эмоции у него вызвала поездка к крупнейшему заводу в мире, внесенному в Книгу рекордов Гиннеса.
Когда стоишь в ангаре высотой 40 метров и смотришь, как люди-муравьи копошатся на фюзеляжах будущих самолетов, то понимаешь, насколько действительно крутая штука, на которой ты сюда прилетел,
– делится впечатлениями журналист.
Алексей рассказывает, что самолеты для американцев, как для украинцев междугородные автобусы. Билеты на них стоят дешевле, чем на поезда.
В Америке все удобно и доступно для туристов. Например, в Лос-Анджелес после Сиэтла можно добраться за 70 долларов.
Алексей утверждает, что захватывающие экскурсии на киностудии покажут изнанку самого масштабного в мире съемочного процесса. Так, ему удалось увидеть, как строят целые улицы из папье-маше, где снимают фильмы о Бэтмене и Супермене, как бутафорский переулок превращается в любой город США и как создают киношные спецэффекты. Журналист побывал на съемочной площадке популярного сериала. А еще заметил, что на метле, на которой летал в фильме юный Гарри Поттер, есть плоское сиденье.
Украинский журналист посетил множество популярных локаций в Америке / Фото Алексей Стеценко
Украинский журналист посетил множество популярных локаций в Америке / Фото Алексей Стеценко
Штаты невозможно представить без автомобиля
Алексей Стеценко рассказывает, что для американцев автомобиль – это философия доступной свободы. Авто для них стоит дешево, и вся страна, замечает журналист, фактически распланирована "под водителя". Бензин в стране дешевый, поэтому общественный транспорт во многих городах не очень развит. В то же время Алексей вспоминает об исключениях, как, например, населенный программистами Сиэтл или Нью-Йорк с пробками и очень развитой системой метро.
Дороги в США Алексей сравнил с хорошими украинскими дорогами. Говорит, здесь можно попасть и на привычную нам полевую трассу, и даже на яму. Но последнее – редкость. Также журналист заметил некоторые проблемы с освещением улиц.
Полиция ведет себя сдержанно. При этом практически все превышают скорость, но в адекватных рамках. Главное на дороге, считает Алексей – не вести себя по-хамски, ведь можно получить немалый штраф. То же касается парковки.
Ко многим вещам, рассказывает Алексей, американцы относятся очень просто. Например, новичку могут позволить порулить легкомоторным самолетом в воздухе. Этот аттракцион стоит около сотни долларов. Интересные вертолетные прогулки есть практически в каждом туристическом городе.
Украинский журналист рассказал о транспорте в Америке / Фото Алексей Стеценко
Украинский журналист рассказал о транспорте в Америке / Фото Алексей Стеценко
Заведения питания
Американские кафе и рестораны не получат табличку от украинской программы "Ревизор". Нашей чистоты не встретишь практически нигде, разве что в элитных заведениях. Но этой чистоты никто и не ищет: клиент здесь идет за кухней, специфической атмосферой, а часто – через рекламу,
– рассказывает журналист.
К популярным местам, вспоминает Алексей, выстраиваются очереди. Для них выставляют специальные столбики с лентами. В очередях местные жители ведут себя толерантно, не конфликтуют.
Бытовые условия
Интересны наблюдения у Алексея о бытовых условиях рядовых американцев. Журналист пишет, что местные живут в однотипных домиках и квартирах, с одинаковыми кухонной мебелью, старыми электрическими выключателями, смесителями и одинаковой плиткой в ванной.
Это как то, к чему стремились в СССР, но построить так и не смогли: когда у всех все одинаковое, но при этом у всех все есть,
– шутит Алексей Стеценко.
Капитальный ремонт там делать не принято. Жители только перекрашивают стены. Большинство жилья сдают в аренду, поэтому хозяева часто не заинтересованы делать дополнительные финансовые вложения.
Американские дома, как правило, имеют деревянный каркас, обшитый гипсокартоном и досками. В них плохая звукоизоляция, летом жарко, а зимой холодно. Алексей уверяет, что никто в стране особо не волнуется по этому поводу.
При этом жилье для американцев является главной расходной частью бюджета. Поэтому местные не видят проблем в том, чтобы часто менять место жительства. Им нет разницы, где снимать жилье. Главное – иметь лучшую работу.
В общем люди в Америке легко меняют работу или род деятельности и создают бизнес.
Здесь ты видишь их главное отличие от нас и основную силу – они реально независимы! Там много самостоятельных людей, которые не ждут, что кто-то должен все дать и организовать,
– делится Алексей Стеценко.
Украинский журналист рассказал, как живут люди в Америке / Фото Алексей Стеценко
Ментальность
Алексей Стеценко называет американцев непосредственными и общительными. Говорит, что невозможно проехать с кем-то в лифте, не проронив ни слова. Люди обязательно поздороваются, что-то спросят, расскажут или пошутят. Местные жители ценят уважение, поэтому все друг другу улыбаются, здороваются, благодарят и уступают дорогу.
Здесь Алексей подчеркнул разницу с земляками: в аэропорту Киева он замечал безэмоциональные лица украинских граждан.
Природа
Журналист также выразил свой восторг природой в исследуемой стране. Его поразили моря, водопады, горы, пустыни, огромные деревья и тропические реки.
Американцы, по словам Алексея, берегут природу, поэтому не оставляют после себя мусор в популярных местах, чем часто грешат украинцы.
Так что, есть на что посмотреть и чему поучиться. Там гораздо больше свободы, чем в Европе, но при этом есть порядок, которого в нашей стране хронически не хватает,
– подытоживает Алексей Стеценко.
Украинский журналист исследовал Америку / Фото Алексей Стеценко
Украинский журналист исследовал Америку / Фото Алексей Стеценко
Украинский журналист исследовал Америку / Фото Алексей Стеценко