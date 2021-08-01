Вода у Празі буде кращої якості: як саме її планують вдосконалити

У столиці Чехії почали застосовувати нову технологію очищення води фільтрацією за допомогою гранульованого активованого вугілля. Інвестиції у цей проєкт склали 1,5 мільярда крон.

Нововведення дозволить значно покращити якість питної води у столиці. Хоча, як відомо, водопровідна вода у Чехії і так є безпечною, тому більшість жителів п'ють воду з-під крана.

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Як у Празі покращують якість води

Сьогодні 66% жителів Праги п'ють воду з-під крана – і таким чином допомагають зберегти навколишнє середовище. Однак ми хочемо продовжити покращувати якість і смак водопровідної води в Празі,

– зазначив Петро Глубучек, заступник мера Праги.

Він додав, що упакування для пляшкової води становить значну частину відходів. І навіть якщо це перероблена упаковка, в ній немає потреби, якщо враховувати якість водопровідної води в чеській столиці.

Спосіб фільтрації води через активоване вугілля має чимало переваг. Зокрема, при цьому видаляються синтетичні органічні хімічні речовини, природні органічні сполуки та інші речовини, які впливають на смак і запах питної води. Також нова технологія в рази краще видаляє пестициди з води. Тож жителів Праги чекають позитивні зміни.

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