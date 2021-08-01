Нововведение позволит значительно улучшить качество питьевой воды в столице. Хотя, как известно, водопроводная вода в Чехии и так безопасна, поэтому большинство жителей пьют воду из-под крана.

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Как в Праге улучшают качество воды

Сегодня 66% жителей Праги пьют воду из-под крана – и таким образом помогают сохранить окружающую среду. Однако мы хотим продолжить улучшать качество и вкус водопроводной воды в Праге,

– отметил Петр Глубучек, заместитель мэра Праги.

Он добавил, что упаковки для бутылочной воды составляют значительную часть отходов. И даже если это переработанная упаковка, в ней нет необходимости, если учитывать качество водопроводной воды в чешской столице.

Способ фильтрации воды через активированный уголь имеет немало преимуществ. В частности, при этом удаляются синтетические органические химические вещества, природные органические соединения и другие вещества, которые влияют на вкус и запах питьевой воды. Также новая технология в разы лучше удаляет пестициды из воды. Поэтому жителей Праги ждут позитивные изменения.

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