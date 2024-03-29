Вони були шоковані отриманням штрафів за проживання у власних будинках, а не здачу в оренду квартир, побудованих у комплексах, призначених для туристів. Що про це відомо, розповідаємо далі!

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На Гран-Канарії штрафують власників житла

Іноземців, які володіють житлом на Гран-Канарії, карають через те, що вони мешкають у своїх квартирах, а не здають їх туристам. Близько 400 осіб вже отримали листи з вимогою сплатити штраф у розмірі 2 250 євро.

Причина – комплекси, в яких вони мешкають, призначені лише для короткострокової оренди. Причому здати квартиру самостійно не можна – потрібно звертатись до агентів.

Один із постраждалих розповів, що квартира на Гран-Канарії має вже понад 13 років, і таке трапилося вперше. Влада острова відповідає, що експати знижують туристичний потенціал регіону, і з цим боротимуться.

Водночас санкції призвели до демонстрацій на острові через наслідки законодавства, яке карає людей, які хочуть використовувати свою власність у туристичних зонах як основне місце проживання чи будинок для відпочинку.

Іспанці влаштовують демонстрації, аби вказати туристам не приїжджати / Фото Daily Mail

Місто Малага оголосило війну туристам

До південного іспанського міста Малаги, популярного місця на узбережжі Середземного моря, щороку з'їжджаються мільйони відпочивальників. Однак, цього року мешканці міста виступили проти туристів, оголосивши їм війну.

Іноземцям настійливо наказують "йти до біса, додому". Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туристів. Яка причина незадоволення серед населення – далі у матеріалі.