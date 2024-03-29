Они были шокированы получением штрафов за проживание в собственных домах, а не сдачу в аренду квартир, построенных в комплексах, предназначенных для туристов. Что об этом известно, рассказываем далее!

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На Гран-Канарии штрафуют владельцев жилья

Иностранцев, владеющих жильем на Гран-Канарии, наказывают за то, что они живут в своих квартирах, а не сдают их туристам. Около 400 человек уже получили письма с требованием оплатить штраф в размере 2 250 евро.

Причина – комплексы, в которых они живут, предназначены лишь для краткосрочной аренды. Причем сдать квартиру самостоятельно нельзя – нужно обращаться к агентам.

Один из пострадавших рассказал, что квартира на Гран-Канарии имеет уже более 13 лет, и такое случилось впервые. Власти острова отвечают, что экспаты снижают туристический потенциал региона, и с этим будут бороться.

В то же время санкции привели к демонстрациям на острове из-за последствий законодательства, что наказывает людей, которые хотят использовать свою собственность в туристических зонах как основное место жительства или дом для отдыха.

Испанцы устраивают демонстрации, чтобы указать туристам не приезжать / Фото Daily Mail

Город Малага объявил войну туристам

В южный испанский город Малагу, популярного места на побережье Средиземного моря, ежегодно съезжаются миллионы отдыхающих. Однако, этом году жители города выступили против туристов, объявив им войну.

Иностранцам настоятельно приказывают "идти к черту, домой". Центр Малаги залеплен наклейками с высказываниями против туристов. Какова причина недовольства среди населения – далее в материале.