Власники Карти поляка можуть отримати вакцину у Польщі без додаткових вимог
Джерело:Polskie Radio24
Всі іноземці, які мають Карту поляка, можуть з легкістю вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Такі привілеї емігрантам надають з метою ефективного використання завезених у країну вакцин.
Про це заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Він також додав, що серед поляків знизився інтерес до вакцинації.
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Чому Польща заохочує іноземців вакцинуватися
У Польщі кількість охочих отримати щеплення від коронавірусу поступово зменшується. Ймовірно, так відбувається тому, що у країні активні жителі вже отримали свою вакцину. За словами Мілаха Дворчика, 54% дорослих поляків вже зробили перше щеплення або зареєстровані, щоб зробити його найближчим часом.
Певна кількість доз вакцини зараз не використовується вчасно. В уряді прогнозують, що влітку темпи вакцинації все ще спадатимуть. Аби завезені препарати не опинилися під ризиком утилізації, було прийнято рішення надати привілеї власникам Карти поляка.Нагадуємо, що повну вакцинацію від COVID-19 у Польщі пройшли 14,5 мільйона жителів. У країні використовують препарати від Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
Для порівняння, в Україні завершили курс щеплення від коронавірусу 1,02 мільйона жителів. Зараз доступними є такі препарати: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson.