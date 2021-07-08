Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик . Он также добавил, что среди поляков снизился интерес к вакцинации.

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Почему Польша поощряет иностранцев вакцинироваться

В Польше количество желающих получить прививку от коронавируса постепенно уменьшается. Вероятно, так происходит потому, что в стране активные жители уже получили свою вакцину. По словам Михала Дворчика, 54% взрослых поляков уже сделали первую прививку или зарегистрированы, чтобы сделать ее в ближайшее время.

Определенное количество доз вакцины сейчас не используется вовремя. В правительстве прогнозируют, что летом темпы вакцинации все еще будут спадать. Чтобы завезенные препараты не оказались под риском утилизации, было принято решение предоставить привилегии владельцам Карты поляка.