Про це заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Він також додав, що серед поляків знизився інтерес до вакцинації.

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Чому Польща заохочує іноземців вакцинуватися

У Польщі кількість охочих отримати щеплення від коронавірусу поступово зменшується. Ймовірно, так відбувається тому, що у країні активні жителі вже отримали свою вакцину. За словами Мілаха Дворчика, 54% дорослих поляків вже зробили перше щеплення або зареєстровані, щоб зробити його найближчим часом.

Певна кількість доз вакцини зараз не використовується вчасно. В уряді прогнозують, що влітку темпи вакцинації все ще спадатимуть. Аби завезені препарати не опинилися під ризиком утилізації, було прийнято рішення надати привілеї власникам Карти поляка.

Нагадуємо, що повну вакцинацію від COVID-19 у Польщі пройшли 14,5 мільйона жителів. У країні використовують препарати від Pfizer, Moderna та AstraZeneca.



Для порівняння, в Україні завершили курс щеплення від коронавірусу 1,02 мільйона жителів. Зараз доступними є такі препарати: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson.