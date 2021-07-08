Про це заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Він також додав, що серед поляків знизився інтерес до вакцинації.
Варте уваги Як захиститися від інтернет-шахраїв: рекомендації від засновника фінансового сервісу
Чому Польща заохочує іноземців вакцинуватися
У Польщі кількість охочих отримати щеплення від коронавірусу поступово зменшується. Ймовірно, так відбувається тому, що у країні активні жителі вже отримали свою вакцину. За словами Мілаха Дворчика, 54% дорослих поляків вже зробили перше щеплення або зареєстровані, щоб зробити його найближчим часом.
Певна кількість доз вакцини зараз не використовується вчасно. В уряді прогнозують, що влітку темпи вакцинації все ще спадатимуть. Аби завезені препарати не опинилися під ризиком утилізації, було прийнято рішення надати привілеї власникам Карти поляка.