Вкрав авто і здав на брухт: у Польщі затримали українця

22-річному громадянину України загрожує в'язниця через те, що він накоїв у Польщі. Хлопець викрав автомобіль у громадянина Узбекистану.

Українця затримали у Жолібожі. У скоєному злочині той добровільно зізнався.

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Що накоїв українець

Ще в травні цього року громадянин Узбекистану хотів продати свій автомобіль. Покупкою зацікавився молодий українець. Продавець і покупець домовилися зустрітися. Під час цієї зустрічі молодик з України заволодів ключами від автомобіля марки Matiz – і поїхав на ньому не заплативши.

Власник транспортного засобу одразу повідомив поліцію. Викрадача автівки правоохоронці шукали кілька місяців і знайшли лише тепер. Крім того, вони встановили, що українець розбив цю машину і продав її на металолом.

Українця посадили від варту. За такий злочин йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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У Польщі затримали громадянина України за викрадення авто / Фото Komisariat Policji Warszawa Żoliborz