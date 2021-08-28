Украинца задержали в Жолибоже. В совершенном преступлении он добровольно сознался.

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Что натворил украинец

Еще в мае этого года гражданин Узбекистана хотел продать свой автомобиль. Покупкой заинтересовался молодой украинец. Продавец и покупатель договорились встретиться. Во время этой встречи молодой человек с Украины завладел ключами от автомобиля марки Matiz – и поехал на нем не заплатив.

Владелец транспортного средства сразу сообщил в полицию. Похитителя автомобиля правоохранители искали несколько месяцев и нашли только сейчас. Кроме того, они установили, что украинец разбил эту машину и продал ее на металлолом.

Украинца посадили под стражу. За такое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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