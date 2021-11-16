Вкрали особисті речі та інструменти: Львівський симфонічний оркестр пограбували у Нідерландах
Джерело:фейсбук-сторінка "INSO-Львів"
Музикантів філармонійного симфонічного оркестру "INSO-Львів" пограбували на гастролях у Нідерландах. Зловмисники обікрали автобус українців напередодні їхнього концерту у Роттердамі.
Злочинці викрали декілька інструментів, особисті речі музикантів та навіть частину концертних костюмів. На фейсбук-сторінці "INSO-Львів" просять допомоги земляків та колег.
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Що трапилось
З 3 листопада "INSO-Львів" гастролює містами Нідерландів. Всього оркестр планував дати 20 концертів в 11 містах королівства:
- Амстердам;
- Ейндговен;
- Ґронінґен;
- Роттердам;
- Гертогенбос;
- Гарлем;
- Арнем;
- Гаага;
- Керкраде;
- Генгело;
- Апелдорн.
Родзинкою програми є твори українських композиторів – увертюра до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка та "Мелодія" Мирослава Скорика.
Попереду в оркестра залишилось ще 11 концертів, однак через пограбування виступи постали під загрозою.В музикантів викрали, зокрема, 3 інструменти:
- гобой;
- англійський ріжок;
- трубу.
"INSO-Львів" надає інформацію про серійні номери інструментів і просить земляків та колег у Нідерландах повідомити, якщо хтось намагатиметься їх продати.
Повний текст допису "INSO-Львів":
Друзі, з нами трапилась неприємна ситуація в Роттердамі в de Doelen, до якого ми приїхали сьогодні грати концерт.
Наш автобус обікрали – викрали 3 інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали.
Серійні номери музичних інструментів:
- Fossati Artist, серійний номер – 13526;
- Marigaux 901 Paris France, номер 16863, гобой;
- Vincent Bach 43 №ML244338, труба.
Дублюємо їх також в коментарях нижче. Попереду в нас ще 11 концертів.Звертаємось до наших земляків, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах: якщо до вас звернуться з пропозицією купити ці інструменти, повідомте нам, будь ласка. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію і поширення! Ваші інсовці!