Злочинці викрали декілька інструментів, особисті речі музикантів та навіть частину концертних костюмів. На фейсбук-сторінці "INSO-Львів" просять допомоги земляків та колег.

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Що трапилось

З 3 листопада "INSO-Львів" гастролює містами Нідерландів. Всього оркестр планував дати 20 концертів в 11 містах королівства:

Амстердам;

Ейндговен;

Ґронінґен;

Роттердам;

Гертогенбос;

Гарлем;

Арнем;

Гаага;

Керкраде;

Генгело;

Апелдорн.

Родзинкою програми є твори українських композиторів – увертюра до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка та "Мелодія" Мирослава Скорика.

Попереду в оркестра залишилось ще 11 концертів, однак через пограбування виступи постали під загрозою.В музикантів викрали, зокрема, 3 інструменти:

гобой;

англійський ріжок;

трубу.

"INSO-Львів" надає інформацію про серійні номери інструментів і просить земляків та колег у Нідерландах повідомити, якщо хтось намагатиметься їх продати.

Повний текст допису "INSO-Львів":

Друзі, з нами трапилась неприємна ситуація в Роттердамі в de Doelen, до якого ми приїхали сьогодні грати концерт.

Наш автобус обікрали – викрали 3 інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали.

Серійні номери музичних інструментів:

Fossati Artist, серійний номер – 13526;

Marigaux 901 Paris France, номер 16863, гобой;

Vincent Bach 43 №ML244338, труба.

Дублюємо їх також в коментарях нижче. Попереду в нас ще 11 концертів.Звертаємось до наших земляків, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах: якщо до вас звернуться з пропозицією купити ці інструменти, повідомте нам, будь ласка. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію і поширення! Ваші інсовці!