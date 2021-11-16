Преступники похитили несколько инструментов, личные вещи музыкантов и часть концертных костюмов. На фейсбук-странице "INSO-Львов" просят помощи земляков и коллег.
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Что случилось
С 3 ноября "INSO-Львов" гастролирует по городам Нидерландов. Всего оркестр планировал дать 20 концертов в 11 городах королевства:
- Амстердам;
- Эйндховен;
- Гронинген;
- Роттердам;
- Гертогенбос;
- Гарлем;
- Арнем;
- Гаага;
- Керкраде;
- Генгело;
- Апелдорн.
Изюминкой программы являются произведения украинских композиторов – увертюра к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко и "Мелодия" Мирослава Скорика.
Впереди в оркестра осталось еще 11 концертов, однако из-за ограбления выступления могут не состояться. У музыкантов похитили, в частности, 3 инструмента:
- гобой;
- английский рожок;
- трубу.
"INSO-Львов" предоставляет информацию о серийных номерах инструментов и просит земляков и коллег в Нидерландах сообщить, если кто-нибудь будет пытаться их продать.
Полный текст сообщения "INSO-Львов":
Друзья, с нами случилась неприятная ситуация в Роттердаме в de Doelen, в который мы приехали сегодня играть концерт.
Наш автобус обокрали – похитили 3 инструмента: гобой, английский рожок, трубу и другие личные вещи, даже костюмные брюки музыкантов украли.
Серийные номера музыкальных инструментов
- Fossati Artist, серийный номер – 13 526;
- Marigaux 901 Paris France, номер 16863, гобой;
- Vincent Bach 43 №ML244338, труба.
Дублируем их также в комментариях ниже. Впереди у нас еще 11 концертов. Обращаемся к землякам, а также к музыкантам в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста. Мы будем благодарны за любую информацию и распространение! Ваши инсовцы!