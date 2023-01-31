Так, нарешті Іспанія стала запрошувати мігрантів, які можуть працювати віддалено. Ми уже розповідали про те, хто саме має право податися на отримання Digital Nomad та основні положення отримання візи цифрового кочівника. Сьогодні ж роз'яснемо, які документи потрібно зібрати, аби стати власником такої резиденції.

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Список документів для оформлення в Іспанії візи цифрового кочівника

Чинний закордонний паспорт зі штампом про в'їзд до Іспанії або декларацію про в'їзд. На момент подачі заявки обов'язково легальне перебування в країні.

Довідка про відсутність судимості з апостилем.

Диплом про вищу освіту з кваліфікацією, що відповідає вашій роботі.

Трудовий контракт, який підтверджує, що у цій компанії ви працюєте понад 3 місяці.

Документ, що підтверджує, що компанія функціонує понад рік.

Підтвердження сплати мита (приблизно 80 євро).

Довідка з місця роботи із зазначенням посади, заробітної плати і стажем роботи.

Підтвердження регулярного доходу у зазначених сумах (від 2200 євро на місяць на першого заявника).

Seguridad Social (номер системи соціального страхування).

Поліс медичного страхування (не потрібно у разі реєстрації в іспанській системі соціального страхування).

До слова! Багато країн пропонують віддаленим працівникам і їхнім утриманцям візи Digital Nomad. Ось 7 незвичних країн, де можна жити і працювати цифровим кочівникам.