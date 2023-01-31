Так, наконец, Испания стала приглашать мигрантов, которые могут работать удаленно. Мы уже рассказывали о том, кто имеет право податься на получение Digital Nomad и основные положения получения визы цифрового кочевника. Сегодня же разъясним, какие документы следует собрать, чтобы стать владельцем такой резиденции.

Читайте также Коммунальные услуги в Польше 2023: сколько платить за газ, свет и воду и что такое czynsz

Список документов для оформления в Испании визы цифрового кочевника

Действует загранпаспорт со штампом о въезде в Испанию или декларацию о въезде. В момент подачи заявки обязательно легальное пребывание в стране.

Справка об отсутствии судимости с апостилем.

Диплом о высшем образовании с квалификацией, соответствующей вашей работе.

Трудовой контракт, подтверждающий, что в этой компании вы работаете более 3 месяцев.

Документ, подтверждающий, что компания работает более года.

Подтверждение уплаты пошлины (приблизительно 80 евро).

Справка с места работы с указанием должности, заработной платы и стажем работы.

Подтверждение регулярного дохода в указанных суммах (от 2200 евро в месяц первого заявителя).

Seguridad Social (номер системы общественного страхования).

Полис медицинского страхования (не требуется при регистрации в испанской системе социального страхования).

К слову! Многие страны предлагают удаленным работникам и их иждивенцам визы Digital Nomad. Вот 7 необычных стран, где можно жить и работать цифровым кочевникам.