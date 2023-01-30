Міжнародний сервіс TransferGo роз'яснив, на яку вартість комунальних послуг слід розраховувати, як їх сплачувати та за що ще потрібно платити, окрім орендної плати в Польщі. Дізнаєтеся також, що таке "czynsz" і що до нього входить.

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У Польщі немає звичних нам ЖЕКів

Мешканці багатоквартирних будинків або створюють спільноти (найпоширеніша модель), або організують кооперативи, які віддалено нагадують ЖЕКи. Незалежно від обраної форми об'єднання, до штату подібних організацій звичні нам фахівці не входять. Так, у них є лише директори та бухгалтери, а ось сантехніків, електриків, двірників й інших працівників немає. Об'єднання самі займаються збором платежів, усуненням проблем, що виникли, і плануванням поточного обслуговування та ремонту. До виконання конкретних робіт залучаються сторонні організації.

Хоч і за такої системи квартплата відсутня, проте обов’язкові платежі все ж є. І поділяються вони на дві великі групи:

Утримання адміністрації кооперативу чи спільноти та ремонт будівель. Залежно від конкретного місця проживання на такі потреби збирають від 2 до 3 злотих за квадратний метр квартири. Більшість коштів витрачають на те, аби підтримувати будинки у належному стані. Відтак, знайти в Польщі запущені будівлі просто нереально.

Залежно від конкретного місця проживання на такі потреби збирають від 2 до 3 злотих за квадратний метр квартири. Більшість коштів витрачають на те, аби підтримувати будинки у належному стані. Відтак, знайти в Польщі запущені будівлі просто нереально. Оплата послуг з експлуатації. Крім оплати за споживання газу, води, користування каналізацією, вивезення сміття, прибирання території, за опалення та електропостачання, сюди включається і сплата земельного податку.

Завдяки сплаті зборів у Польщі стежать за належним станом усіх будівель / Фото pexels

Чому в Польщі суттєво відрізняється сума за комунальні послуги й у скільки вони обходяться

Залежно від конкретного кооперативу чи спільноти, а також від того, у чиїй власності – комунальній чи приватній – є житло, вартість комунальних послуг може помітно відрізнятись. Наприклад, у будинках, розташованих у межах одного району, різниця може сягати навіть 50%. У будинках, які перебувають на міському балансі, можуть бути встановлені пільгові тарифи.

Так, у Варшаві у більшості домогосподарств сплачується фіксована сума, яка покриває майже всі послуги. Тобто діє система: я за лічильником оплачую лише електроенергію, при цьому безлімітно користуюсь центральним опаленням та водою. А в Кракові, наприклад, найбільше домогосподарств, де стоять лічильники на воду, газ і тепло.

Вартість комунальних послуг у середньому становить близько 400 – 650 злотих за двокімнатну квартиру. Квартири чи будинки з газовим опаленням узимку можуть потягнути до понад 850 злотих на місяць.

Середня вартість комунальних послуг:

водопостачання та водовідведення – 8 – 11 злотих за 1 метр кубічний;

електроенергія – 0,7 злотих за 1 кВт із доставкою;

газ – ціна відрізняється в різних регіонах Польщі, але в середньому 1 кубометр коштує 1,5 – 1,6 злотих;

вивіз сміття – приблизно 13 злотих на особу;

опалення – оплачується лише в опалювальний сезон (з жовтня до квітня), 2 – 3 злотих за метр квадратний;

інтернет та кабельне телебачення – 50 – 60 злотих щомісяця за безлімітний комплексний пакет.

Особливості сплати рахунків за електроенергію та газ

Окремо варто зупинитись на ринку електроенергії. На відміну від України, в Польщі можна вибирати постачальників електрики та, за бажання, змінювати їх. Приблизно так, як і операторів мобільного зв'язку. Наприклад, Orange – оператор мобільного зв'язку у Польщі – пропонує пакети послуг разом з електроенергією.

Системи взаєморозрахунків за газ й електроенергію теж мають свою специфіку. Зазвичай оператор протягом приблизно пів року виставляє якийсь середній рахунок без урахування реального споживання лічильників. Потім раз на пів року – рік проводиться звірка з фактичними показниками і робиться корекція – частина суми повертається або, навпаки, доведеться ще доплатити. За підсумками коригується стандартний місячний платіж на наступні пів року – рік і далі знову все повторюється.

Зауважте! За електроенергію в Польщі користувачам нараховується плата з урахуванням двох тарифів: базового та пільгового. Пільговий діє з 23:00 до 7:00 та з 14:00 до 16:00 – у цей час кВт коштує 0,27 злотих. У квартирах встановлені двотарифні лічильники, але, крім оплати фактично використаних кВт, сплачується ще 13 – 14 злотих абонплати.

Плата за комунальні послуги у Польщі може суттєво відрізнятися / Фото pexels

Що таке "czynsz" і що входить у його вартість

Якщо з витратами на газ, воду, опалення та електроенергію все більш-менш зрозуміло, то з фіксованими платежами, включеними до "czynsz" (чинш), варто розібратися детальніше.

Те, що входить до чиншу і які додаткові стягування передбачені, залежить від багатьох факторів. Часто буває так, що в одному місті орендна плата за схожі за площею квартири різна в залежності від того, до якого кооперативу чи громади належить житло. Своєю чергою, розмір орендної плати за квартиру найчастіше залежить від двох типів зборів – залежних від адміністратора (внаслідок витрат на експлуатацію майна) і незалежних від нього. Відтак, плату за користування нерухомістю можна розділити на:

Незалежні від адміністратора комісії, які входять до чиншу

плата за опалення;

вивіз сміття;

податок на власність;

оплата за електроенергію в місцях загального користування будинку,

абонемент на воду та оплата за водоспоживання (може бути усереднена щомісячна вартість, встановлена відповідно до показників лічильника, що звіряють кожні пів року – рік).

Комісії, що визначає адміністратор

плата за послуги (залежно від розміру квартири) – включає, наприклад, витрати на прибирання, косіння трави, прибирання снігу, усунення дефектів, а також зарплату працівників кооперативу;

витрати на страхування майна;

списання до фонду реконструкції, з якого оплачується, наприклад, фарбування сходів, утеплення будівлі, оновлення даху або ремонт каналізації;

обслуговування домофонів, ліфтів тощо.

Отже, "czynsz", за визначенням, – це обов'язкова плата за користування деякими приміщеннями. Разом з тим, неточність цього опису створює масу проблем, які часто закінчуються непорозумінням між власником та орендарем. Іноді це навіть призводить до фінансових втрат. І якщо ви зазнали непередбачуваних розходів за кордоном і потребуєте грошової підтримки від рідних, скористайтеся сервісом TransferGo. Це зручний та надійний спосіб надсилати кошти. А запросивши більше друзів до користування TransferGo, отримаєте бонус у розмірі 22 євро!