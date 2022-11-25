Через холодну зиму: скільки українців ще виїдуть за кордон
Джерело:ВООЗ
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном станом на сьогодні перебуває ще понад 2 мільйони громадян України.
І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.
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Скільки українців виїдуть за кордон через холодну зиму
На жаль, через російські обстріли та відключення електроенергії українці мають певні переживання з приходом опалювального сезону. Тому в Європі очікують на нову хвилю українських біженців.
Так, в організації охорони здоров'я вважають, що ще близько 2 – 3 мільйонів українців вирішать виїхати з України, щоб шукати тепло та безпеку.
Вони зіштовхнуться із критичними проблемами зі здоров'ям, зокрема респіраторними інфекціями, як COVID-19, пневмонією та грипом, а також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп населення,
– каже доктор Ханс Генрі П. Клюге.
Він додав, що 10 мільйонів українців ризикують пережити гострий стрес, тривогу, депресію, ПТСР.
Польща вже готується до напливу біженців з України
Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.
Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нещодавно звернулася до земляків за кордоном та закликала українців перечекати зиму, наприклад, у Польщі та інших країнах Європи.