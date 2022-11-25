И прогнозируют, что еще около 2 – 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.

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Сколько украинцев выедут за границу из-за холодной зимы

К сожалению, из-за российских обстрелов и отключения электроэнергии у украинцев есть определенные переживания с приходом отопительного сезона. Поэтому в Европе ожидают новую волну украинских беженцев.

Так, в организации здравоохранения считают, что еще около 2 – 3 миллионов украинцев решат уехать из Украины, чтобы искать тепло и безопасность.

Они столкнутся с критическими проблемами со здоровьем, в частности респираторными инфекциями, как COVID-19, пневмонией и гриппом, а также серьезным риском дифтерии и кори среди невакцинированных групп населения,

– говорит доктор Ханс Генри П. Клюге.

Он добавил, что 10 миллионов украинцев рискуют испытать острый стресс, тревогу, депрессию, ПТСР.

Польша уже готовится к наплыву беженцев из Украины

Массированные террористические атаки России на украинскую инфраструктуру могут спровоцировать очередной наплыв беженцев в Польшу и другие страны ЕС. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы украинско-польская граница может пересечь до полумиллиона граждан Украины.

До сих пор многим удавалось справиться с отсутствием горячей воды и электричества. Зимой это будет труднее, поэтому в течение нескольких недель наблюдается, что все больше украинцев бегут от войны, в том числе и в Польшу. Страна заявила, что готова принимать людей, несмотря на то, что сама Польша борется с проблемами роста цен на энергоносители и инфляцией.

Напомним, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук недавно обратилась к землякам за границей и призвала украинцев переждать зиму, например, в Польше и других странах Европы.