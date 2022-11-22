З 24 лютого поточного року з України до Польщі прибуло понад 7,5 мільйонів біженців. Значна частина з них уже повернулася додому, але з усім тим, близько 1,5 мільйона українців за 9 місяців великої російсько-української війни отримали в Польщі статус тимчасового захисту.

Читайте також Як ефективно користуватися реферальною програмою TransferGo: дієві поради

Дослідники вирішили з'ясувати, яка у вимушених переселенців ситуація з житлом. Опитування проводилося в першій половині листопада за допомогою електронної анкети, яку заповнили 1700 українців, що проживають у різних регіонах Польщі.

Де і за чиї кошти живуть українці в Польщі

Так, близько 52% біженців з України самостійно орендують житло. Кожен п’ятий українець у Польщі має квартиру, надану роботодавцями (22%), а ще 18% вимушених переселенців зупинилися у гуртожитках. Кожен десятий користується гостинністю поляків, які приймають біженців у своїх домівках. Близько 5% громадян України живе за кошт Польщі.

Нагадаємо, Польща отримала від ЄС близько 700 мільйонів злотих на допомогу біженцям. Однак польський уряд оголосив про внесення змін до спецзакону про допомогу громадянам України, які передбачають те, що українці спочатку часткового, а згодом і повністю оплачуватимуть своє проживання на території Польщі.

Так, з січня 2023 року планується запровадити 100% оплату за проживання в місцях колективного розміщення, у тому числі в гуртожитках, пансіонатах, санаторіях та гуртожитках. Це для того, щоб мотивувати біженців якнайшвидше піти на роботу в Польщі.