Саме такі результати показало дослідження Копенгагенського університету "‎Українці в Данії". 49,5% опитаних переселенців з України сказали, що залишаться в Данії й надалі.

Читайте також У Празі закінчилися місця: де у Чехії більше не надають українцям безкоштовне житло

Дослідників здивували результати опитування

Всього для соціологічного дослідження опитали майже 7 тисяч українців. Експерти були здивовані такою великою кількістю українців, які не планують повертатися додому.

Я не очікувала, що майже половина скаже, що хочуть тут залишитися. Це стало для нас великим сюрпризом. Ми бачимо, що це група, яка добре прижилася в суспільстві. Багато хто працює, багато дітей ходять до школи,

– розповіла одна з авторок дослідження Карен-Інге Карстофт.

Цього літа в Данії проживало 20 700 українців у віці від 16 до 66 років. Понад 10 тисяч з них мали роботу: працювали в ресторанній та готельній сферах, прибиральниками чи влаштувались у сільському господарстві.

Карен-Інге Карстофт вважає, що бажання українців залишитися в Данії може бути пов'язане з тим, що в Україні досі триває війна. Люди, які від неї втікали, прагнуть створити собі хороше повсякденне життя в новій країні.

Спеціальні умови для українців у Данії закінчаться 17 березня 2025 року. Після цього їхній правовий статус і правила перебування прирівняють до інших біженців у Данії. Українці повинні будуть повернутися до своєї країни, якщо не отримають дозвіл на проживання.

Раніше Данія продовжила тимчасовий захист для українців до 17 березня 2025 року. Спершу посвідки біженців перевірять, а після цього – продовжать їх автоматично.

Яку роботу в Данії пропонують українцям

У Данії зараз актуальна проблема нестачі робочих рук. Щоб заповнити необхідні вакансії, наймають іноземців. Це стосується і громадян України.

Уряд країни опублікував спеціальний список вакансій, на які готові наймати працівників з-за кордону.

Українці із вищою освітою в Данії можуть влаштуватися:

менеджерами в галузі продуктів та послуг;

інженерами;

хіміками;

викладачами;

аудиторами;

економістами;

IT-фахівцями.

Для людей із середньою спеціальною освітою доступні такі вакансії: