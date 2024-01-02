Понад 18 мільйонів людей перетнули українсько-польський кордон з початку повномасштабного вторгнення. Прикордонники Польщі оприлюднили інформацію про те, скільки разів українці проходили контрольні пункти з України до Польщі й навпаки.

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Міграція українців через польсько-український кордон

За 31 грудня 2023 року на контрольно-пропускних пунктах з України до Польщі в'їхали 19,8 тисячі осіб.

З 24 лютого 2022 року кордон з України до Польщі перетнули понад 18 мільйонів 145 тисяч осіб.

За 31 грудня з Польщі до України в'їхали 11,2 тисячі людей.

З 24 лютого 2022 року кордон з Польщі до України перетнули понад 16 мільйонів 368 тисяч осіб.

Українці продовжують їхати до Європи

За останній час українців у Європі побільшало. Біженці продовжують прибувати до безпечних країн, які пропонують пільги, виплати та допомогу для переселенців.

Кількість українців під тимчасовим захистом зростає у всіх країнах ЄС, крім Данії. За останніми даними Євростату, 4 мільйони 238 тисяч осіб отримали тимчасовий захист у країнах Європи. Найбільше біженці вже котрий місяць їдуть до Німеччини.

Більшість українців у жовтні поїхали до таких країн:

Німеччина – 20 465 осіб;

Чехія – 6 490 осіб;

Нідерланди – 4 005 осіб.

Що чекає на українців за кордоном у 2024 році?

Європейські держави приймають українських біженців вже майже 2 роки: їм допомагають із житлом, виплатами, освітою та медициною. Але більшість країн з наступного року будуть старатися максимально інтегрувати біженців – стимулювати їх виходити на роботу і забезпечувати себе самостійно. Чого чекати українцям за кордоном у 2024-му році – читайте за посиланням.