Йдеться про такі локації: Лаціо, Тоскана, Умбрія, Абруццо, Марке, Сардинія, Молізе. Після прибуття усі біженці повинні зареєструватися у консульстві України.

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Що робити біженцям, які приїжджають в центральні регіони Італії

По приїзду в Італії кожен громадянин України має заповнити спеціальну анкету. Варто зауважити, що на кожного дорослого чи дитину заповнюється окрема анкета. Консульський відділ на цьому наполягає. Адреси консульських установ України в Італії можна переглянути за посиланням.

Реєстрація в італійських органах відбувається у кілька етапів. Спершу, протягом 8 днів, слід звернутися до місцевих італійських органів – Комісаріату або Головного управління поліції (Questura) зі заявою про присутність на території Італії (dichiarazione di presenza). Далі потрібно з'ясувати порядок оформлення дозволу на проживання в Італії (permesso di soggiorno) для возз'єднання сім'ї, подання запиту на гуманітарний захист або з інших причин. У відділенні медичної служби (ASL) за місцем проживання треба зробити запит на отримання тимчасової картки медичного обслуговування (codice STP).

Під час цих процедур можуть виникати певні складнощі. Наприклад, у людини можуть загубитися документи чи закінчитися термін їх придатності. У таких ситуаціях потрібно звертатися до консульського відділу Посольства України в Італійській Республіці (місто Рим). Там нададуть консультації щодо подальших кроків.

Біженці, які не мають місця проживання, можуть звернутися за телефоном гарячої лінії 800938873 або надіслати запит на електрону пошту emergenza.ucraina@comune.roma.it. Їм допоможуть з пошуком житла у Римі.

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