Речь идет о таких локациях: Лацио, Тоскана, Умбрия, Абруццо, Марке, Сардиния, Молизе. По прибытии все беженцы должны зарегистрироваться в консульстве Украины.

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Что делать беженцам, приезжающим в центральные регионы Италии

По приезду в Италию каждый гражданин Украины должен заполнить специальную анкету . Следует заметить, что на каждого взрослого или ребенка заполняется отдельная анкета. Консульский отдел на этом настаивает. Адреса консульских учреждений Украины в Италии можно просмотреть по ссылке .

Регистрация в итальянских органах проходит в несколько этапов. Сначала, в течение 8 дней, следует обратиться в местные итальянские органы – Комиссариат или Главное управление полиции (Questura) с заявлением о присутствии на территории Италии (dichiarazione di presenza). Далее следует выяснить порядок оформления вида на жительство в Италии (permesso di soggiorno) для воссоединения семьи, подачи запроса на гуманитарную защиту или по другим причинам. В отделении медицинской службы (ASL) по месту жительства следует запросить получение временной карты медицинского обслуживания (codice STP).

При этих процедурах могут возникать определенные сложности. Например, у человека могут потеряться документы или истек срок их годности. В таких ситуациях следует обращаться в консульский отдел Посольства Украины в Итальянской Республике (город Рим). Там предоставят консультации по дальнейшим шагам.

Беженцы, не имеющие места жительства, могут обратиться по телефону горячей линии 800938873 или отправить запрос на электронную почту emergenza.ucraina@comune.roma.it . Им помогут с поиском жилья в Риме.