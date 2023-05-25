Віртуальний адміністратор: Гданськ дозволив українцям вирішувати офіційні справи онлайн

25 травня 2023, 17:10
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Джерело:

gdansk.pl

Громадяни України, які перебувають у Гданську, зможуть вирішувати різні офіційні справи в Україні в реживі онлайн. Зробити це можна буде, підключившись онлайн до чиновників зі Львова.

В пункті "Gdańsk Pomaga Ukrainie" почали надавати послугу так званого віртуального адміністратора. Це стало можливо завдяки співпраці між Fundacja Gdańska та Департаментом адміністративних послуг Львівської міської ради.

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Українцям, які проживають у Гданську, потрібно вирішувати різні офіційні справи, а в Інтернеті є багато оголошень про платну допомогу. Тому ми створюємо такий офіційний офіс, де кожен українець зможе безплатно скористатися допомогою чиновника та консультанта на батьківщині,
– зазначила Йоанна Лукас, координаторка віртуального адміністратора.

Як користуватися віртуальним адміністратором? 

Спершу потрібно зателефонувати на номер "Gdańsk Pomaga Ukrainie" – 500 218 337 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. Далі працівник інфолінії домовиться про консультацію громадянина України з посадовою особою українського ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг), вказавши місто, якого стосується справа, та тип справи, що розглядається.

Запланована розмова-консультація відбуватиметься в режимі онлайн з приміщення пункту "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Заявник, зможе зв'язатися з посадовою особою з конкретного міста України.

Які консультації можна отримати?

Посадовці в Україні надаватимуть консультації та допомогу українцям у Гданську в оформленні й онлайн-подачі документів з понад 500 різних питань. Серед них:

  • оформлення паспорта в Україні,
  • питання, пов'язані з нерухомістю в Україні,
  • дитячі виплати,
  • отримання втрачених документів (дипломи, сертифікати, нотаріальні документи та інші).

Зазначається, що проєкт "Віртуальний адміністратор" здійснюється Fundacja Gdańska за фінансової підтримки ЮНІСЕФ.

Автор: Марта Касіянчук