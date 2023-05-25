Украинцам, проживающим в Гданьске, нужно решать разные официальные дела, а в Интернете есть много объявлений о платной помощи. Поэтому мы создаем такой официальный офис, где каждый украинец сможет бесплатно воспользоваться помощью чиновника и консультанта на родине,

– отметила Йоанна Лукас, координатор виртуального администратора.

Как пользоваться виртуальным администратором?

Для начала нужно позвонить на номер "Gdańsk Pomaga Ukrainie" – 500 218 337 с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Далее работник инфолинии договорится о консультации гражданина Украины с должностным лицом украинского ЦНАПа (Центра предоставления административных услуг), указав город, которого касается дело, и тип рассматриваемого дела.

Планируемый разговор-консультация пройдет в режиме онлайн из помещения пункта "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Заявитель сможет связаться с должностным лицом из конкретного города Украины.

Какие консультации можно получить?

Чиновники в Украине будут предоставлять консультации и помощь украинцам в Гданьске в оформлении и онлайн-подаче документов по более чем 500 разным вопросам. Среди них: