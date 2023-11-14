Так, украинские беженцы в Германии получают выплаты наравне с немцами. Но в скором времени они получат увеличенную финансовую помощь. Рассказываем, какими будут суммы с 1 января 2024 года.

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Выплаты украинцам в Германии возрастут

В 2024 году планируется существенное повышение стандартных размеров выплат. Федеральный совет уже одобрил соответствующую резолюцию Федерального министерства социальных дел.

Все, кто зависит от социальной помощи или помощи Bürgergeld, с января 2024 будут получать больше денег. Одинокие взрослые будут получать 563 евро в месяц – на 61 евро больше, чем раньше,

– говорится в сообщении.

Так что с 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам ощутимо возрастут – на 12%.

Новые суммы будут следующие:

одинокие лица / одинокие родители – 563 евро (сейчас 502 евро);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (451 евро);

взрослые в заведениях – 451 евро (402 евро);

подростки 14 – 17 лет – 471 евро (420 евро);

дети 6 – 13 лет – 390 евро (348 евро);

дети до 5 лет – 357 евро (318 евро).

К слову, будет заметен и рост сумм примерно на 12%, выделенных на личные школьные принадлежности. Сразу в течение первого полугодия учебного года выплаты вырастут со 116 евро до 130 евро, а в следующем полугодии – с 58 евро до 65 евро.

Напомним, помощь Bürgergeld, также известная как помощь гражданам, выплачивается как основное обеспечение для соискателей работы. Это касается как германских граждан, так и украинцев с временной защитой.

В Германии увеличатся выплаты украинцам на 12% / Фото UnSplash

В каких городах Польши самые высокие зарплаты?

По данным Главного Управления Статистики (GUS), в Польше средняя зарплата равна 7380 злотых брутто. Однако это не означает, что такой заработок можно получать по всем регионам страны. Больше всего можно заработать не в столице.

В сентябре 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Кракове составила около 10 тысяч злотых в месяц. Это самый высокий результат в Польше. А сколько зарабатывают в других регионах страны узнаете дальше.